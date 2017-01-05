وصل، منذ قليل، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إلى مقر الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة؛ لتقديم التهنئة إلى القس الدكتور أندريه زكي بمناسبة أعياد الميلاد المجيد

كان في استقبال محافظ القاهرة كل من رئيس الطائفة الإنجيلية، وعددٌ من قيادات الكنيسة.ومن المقرر أيضًا أن يزور الطائفة الإنجيلية كل من رئيس مجلس النواب ووكلاء البرلمان.