وأكد حجازي في بيان صحفى له أن هناك حساسية بالنسبة لهذه الاتفاقية الدولية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير والمعروضة حاليا على اللجان المختصة بمجلس النواب لدراستها، ثم عرضها على التصويت الإلكترونى خلال الجلسة العامة، حيث إنه جرى العرف أخيرا إلى اللجوء إلى التصويت برفع اليد بدلا من التصويت الإلكترونى والأخير هو لغة العصر داخل لجان المجالس النيابية في كافة أرجاء الأرض.وأشار إلى أنه كنائب مستقل منتخب من خلال انتخابات حرة يعتبر منصبه بالبرلمان صوت الناخبين ولذلك من حقهم أن يكونوا على دراية كاملة باتجاهاته في التصويت على مشاريع القرارات أو الاتفاقيات الدولية التي تعرض على مجلسنا الموقر، مؤكدا أن الشفافية مطلوبة لكي تكون جسور التواصل بين النواب والناخبين مفتوحة. كما تقدم حجازى بصور مستندات رسمية سعودية مرفق معها خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية صادرة بمرسوم ملكي صادر من الأمير عبد الله بن عبد العزيز رئيس الوزراء في تاريخ عام 1430 هجرى (2010 ميلادى) مطالبا اعتمادها كخريطة رسمية للمملكة وتعميمها على كافة الهيئات والوزارات، مطالبا رئيسا البرلمان بدراستها وتحليل محتواها وبيان صحتها من عدمه من خلال اللجان المختصة بالمجلس الموكل لها دراسة هذه الاتفاقية. وأوضح أن الخريطة الرسمية للمملكة العربية السعودية المرفقة الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة بالمملكة لا تظهر تبعية جزيرتى |تيران وصنافير| للمملكة العربية السعودية، مما يؤكد السيادة المصرية لهما حسبما أظهرت الخريطة الرسمية للمملكة الصادر بها قرار وزاري هناك عام 1430 هجري الموافق 2010 ميلادي.