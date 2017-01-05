وأضاف قنديل أن الفلاح يتكبد أكثر من 24 ألف جنيه في سبيل زراعة فدان قصب السكر، وبالتالي فإن الفلاح هو الوحيد الخاسر في هذه المنظومة لأنه لم يُحقق أي هامش ربح، خلاف ما نص عليه الدستور المصري المُعدل في عام 2014، الذي ألزم الدولة صراحةً بالاهتمام بالزراعة ودعم المزارعين.وحذر النائب من أن قطاع عريض من المزارعين أصبح يفكر جديًا في الامتناع عن زراعة قصب السكر مرة أخرى، تجنبًا للخسائر التي لُحقت به، والبعض يفكر في بيع قطعة الأرض التي يمتلكها، وآخرون يفكرون في إيداع أموالهم في البنوك، حيث ستدر عليه دخلًا كل عام يفوق الدخل العائد عليه من زراعة قصب السكر.وأكد عضو مجلس النواب أن الإحجام عن زراعة قصب السكر مؤشر خطير، وسيكون له عواقب باعتباره إحدى الصناعات الإستراتيجية، إذا لم تتحرك الحكومة عاجلًا وتدعم الفلاح.وأشار قنديل إلى أن قرار رفع سعر توريد قصب السكر في يد رئيس الحكومة، وليس في يد وزير التموين، مطالبًا الوزير بالوقوف مع المزارعين في مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم.