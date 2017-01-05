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قائد القوات البحرية: مصر أول دولة في الشرق الأوسط تمتلك حاملتي طائرات
كتبت- سحر عزام : قال اللواء أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد- قائد القوات البحرية إن مصر هي أول دولة في دول الشرق الأوسط تمتلك حاملتي مروحيات على أعلى مستوى من التكنولوجيا والقدرات القتالية لتنضم لمصاف القوات البحرية المتقدمة
وأضاف سعيد- في كلمته في افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي بسفاجا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس- |لقد شهدت القوات البحرية منذ توليت سيادتكم مرحلة تطوير شامل في جميع النواحي كما وكيفا، والتي تم تنفيذها على 3 محاورة متزامنة في التسليح والفرد مقاتل والتجهيز الكامل للبنية التحتية للقوات البحرية لكي يكون لدى القوات البحرية موانئ وقواعد بحرية تفوق مثيلتها الموجودة في الدول المتقدمة|.
وأشار قائد القوات البحرية، إلى نجاح مصر في تصنيع سفن حربية بعقول وسواعد مصرية، مؤكدًا أن القوات البحرية ستظل درع مصر المنيع لحماية السواحل والحدود المصرية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ كام المهام الموكلة لها.
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