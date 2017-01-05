كتب - أحمد جمعة: قرر مجلس اتحاد المهن الطبية، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 20 يناير الجاري؛ لاتخاذ كافة الإجراءات لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى الاتحاد





كما قرر المجلس -بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء اليوم الخميس- دعوة اتحادات النقابات الفرعية لعقد اجتماعات طارئة للإعلان عن الرفض القاطع لضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد.



وطالبت نقابة الأطباء، أعضاء الاتحاد بحضور الجمعية العمومية؛ للدفاع عن استقلال اتحاد المهن الطبية وحق الأعضاء في المعاش الشهري، والاستفادة بمشروع العلاج.

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