



وتم عزف السلام الجمهوري لدى وصول الرئيس السيسي لمقر الافتتاح بسفاجا.



وبلغت تكلفة تطوير ميناء سفاجا البحري 510 مليون جنيه، كما سيفتتح الرئيس اليوم عبر الفيديو كونفرانس ميناء أرقين البري بين مصر والسدان، معلنا بدء تشغيله فعليًا لتشجيع حركة التجارة بين البلدين، وكذلك رفع علم مصر على حاملة الطائرات ميسترال أنور السادات بعد تسلمها من فرنسا ورفع العلم على لانش الصواريخ أحمد فاضل.

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