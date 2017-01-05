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وصول الرئيس السيسي لسفاجا لافتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا
05
يناير
2017
11:12 AM
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كتبت – سحر عزام: وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لسفاجا لافتتاح تطوير ميناء سفاجا البحري وتدشين الأسطول البحري الجنوبي وعدد من مشروعات الطرق من خلال الفيديو كونفرانس
وتم عزف السلام الجمهوري لدى وصول الرئيس السيسي لمقر الافتتاح بسفاجا.
وبلغت تكلفة تطوير ميناء سفاجا البحري 510 مليون جنيه، كما سيفتتح الرئيس اليوم عبر الفيديو كونفرانس ميناء أرقين البري بين مصر والسدان، معلنا بدء تشغيله فعليًا لتشجيع حركة التجارة بين البلدين، وكذلك رفع علم مصر على حاملة الطائرات ميسترال أنور السادات بعد تسلمها من فرنسا ورفع العلم على لانش الصواريخ أحمد فاضل.
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