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أول تعليق لياسر برهامي على واقعة ذبح صاحب محمصة بالإسكندرية
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد: علق الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على واقعة قتل صاحب محمصة شارع خالد بن الوليد فى الإسكندرية، مؤكدا أن قتل المسيحي أمر محرم ولا يجوز شرعًا، ونقض للعهد الذي نص عليه الدستور والذي هو بمثابة عقد اجتماعي – بحسب قوله
وقال نائب رئيس الدعوة السلفية، في تصريح له أمس، أن هذا الفعل حرام شرعاً، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله: |من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفًا|.
وأضاف|برهامي|:|هذا الشخص ليس له أي علاقة بالدعوة السلفية، أو بأبنائها|، مشيراً إلى أنه ليس كل ملتح سلفيًا، وكل المعلومات فى الإسكندرية تقول أن هذا الشخص مريض نفسياً.
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن علاقة الدعوة السلفية بالأقباط علاقة جيدة منذ أكثر من 40 عامًا، مبنية على البرّ وإلإقساط والعلاقات الإنسانية، والدعوة السلفية تُدين مثل هذه الحوادث الغير مقبولة في ديننا الحنيف.
فى سياق متصل، واصلت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة مع عادل سليمان|48 عاما|، المتهم بقتل يوسف لمعى، صاحب محمصة تعمل فى بيع الخمور بشارع خالد بن الوليد بمنطقة المنتزه بالإسكندرية.
واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى موقع الجريمة لتمثيل ارتكابه للجريمة، وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة.
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