وأوضح «عبد الوهاب» في تصريحات لـ«فيتو»، أنه يتم طرح 2000 طن من الزيوت يوميًا، منها 500 طن من إنتاج القطاع الخاص إلى كل منافذ شركتى العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية لتوفير متطلبات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية.وأشار إلى أن الأرصدة الاحتياطية من الزيوت آمنة في وقت تعمل فيها المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بجانب استمرار التعاقد على الاستيراد من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة بوزارة التموين.