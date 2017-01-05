7 درجات على مقياس ريختر، ضرب مصر صباح اليوم الخميس، على بعد 77 كيلومترا من مدينة حلوان. وأضاف «حسون» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الزلزال وقع في الثامنة و5 دقائق صباح اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.وأكد أنه وقع بالقرب من منطقة العاشر من رمضان وشعر به بعض المواطنين، مشيرًا إلى عدم وجود خسائر.