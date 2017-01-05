يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ميناء |أرقين| البري الحدودي بين مصر والسودان عبر الفيديو كونفرانس، بعد نجاح عمليات التشغيل التجريبي للميناء منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، ليفتح آفاقًا جديدة أمام حركة التجارة بين البلدين ومصر والدول الأفريقية