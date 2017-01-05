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السيسي يفتتح ميناء أرقين البري ويرفع العلم على ميسترال «السادات»
05
يناير
2017
09:44 AM
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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ميناء |أرقين| البري الحدودي بين مصر والسودان عبر الفيديو كونفرانس، بعد نجاح عمليات التشغيل التجريبي للميناء منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، ليفتح آفاقًا جديدة أمام حركة التجارة بين البلدين ومصر والدول الأفريقية
كما يرفع الرئيس السيسي علم مصر بمشاركة عدد من الطلاب على حاملة الطائرات ميسترال |أنور السادات| بعدما تسلمتها القاهرة من باريس لتنضم لأسطول القوات البحرية، حيث وصلت سفينة الإنزال والهجوم البرمائي حاملة المروحيات المصرية الثانية الميسترال |أنور السادات| مدينة سفاجا.
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