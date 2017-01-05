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تكثيف أمني وطائرات الهيلوكوبتر لتأمين زيارة السيسي للبحر الأحمر
يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، محافظة البحر الأحمر لتفقد أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري، حيث تزينت المدينة لاستقبال الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة
وتشهد المحافظة تشديدات أمنية لتأمين زيارة الرئيس السيسي من بينها التأمين من البحر عن طريق القوات البحرية، وتأمين من الجو عن طريق طائرات هليوكوبتر التي تجوب سماء المحافظة، بجانب تعزيزات من القوات المسلحة المنتشرة بجميع المناطق الصحراوية والمناطق الجبلية.كما تشهد المحافظة العديد من الكمائن الثابتة والمتحركة والكمائن الحدودية الأمنية الحدودية بمحافظة الأحمر خاصة بالكيلو 85 جنوب سفاجا وكمين القصير جنوب المحافظة وكميني الزعفرانة والأحياء شمال المحافظة وتم تزويد الكمائن بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات كما تم نشر عدد من القوات الخاصة وقوات الانتشار السريع والقناصة بالكمائن الأمنية.وتشدد الأجهزة الأمنية من إجراءاتها غير العادية للركاب والسيارات على حد سواء، ولا يتم السماح بدخول أي شخص أو مركبة إلا بعد تفتيشها بدقة وفحصها بشكل كامل مع وجود دوريات أمنية مسلحة مدعمة بقوات خاصة لتأمين المحافظة والطرق الصحراوية والكمائن بالأسلحة الثقيلة.كما تحولت المدينة إلى خلية عمل لا تتوقف في مختلف الشوارع والميادين الداخلية والخارجية، لإنهاء أعمال النظافة والتجميل والرصف والتشجير ورفع مئات الأطنان من الأتربة ومخلفات البناء من الطرق ودهان الأرصفة، وتركيب الكشافات الجديدة لأعمدة الإنارة وزراعة جوانب الطرق بالنجيل الطبيعى والنخيل والأشجار، حيث انتشر العمال والمعدات في أنحاء المدينة التي أصبحت في أفضل حالاتها. وتمت زراعة آلاف الأمتار من النجيل الطبيعى وأشجار النخيل وامتد التشجير من ميدان الأباريق إلى منطقة مساكن الألومنيوم ومن ميدان العروسة حتى المدخل الشمالى والقاعدة البحرية والمنطقة المواجهة لبوابات الميناء.
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