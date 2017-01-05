هاجم رئيس النقابة المستقلة للنقل العام مجدي حسن على، المحاسبة فاطمة بدر، رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية بعد رفضها استلام ملف من 40 مستندا بالبريد السريع وردة للنقابة مرة أخرى، يؤكد حقوق عمال هيئة النقل العام في الأجر المضاعف تنفيذًا للقرار الدوري رقم 4 لسنة 2016 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 24/8/2016

.وقال إن النقابة خاطبت رئيس الجهاز وتم الرد 28/9/2016 بأحقية العمال صرف الأجر المضاعف عن أيام الراحات والعطلات والمناسبات الرسمية. وأضاف لـ|فيتو|، أنه خاطب بالبريد السريع كلا من رئيس مجلس الوزراء واللواء أمين عام وزارة الدفاع والدكتور وزير المالية ومحافظ القاهرة للتدخل لصرف حقوق العمال وفقًا للقانون ولائحة الهيئة، مؤكدا أنه لم يطلب زيادة في المرتبات رغم غلاء الأسعار لكن يطالب بحقوق تشغل العمال أيام الراحة والأعياد لصالح خدمة المواطنين.وطالب رئيس النقابة المستقلة للنقل العام، بتدخل المسئولين لصرف حقوق أقرها القانون والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.