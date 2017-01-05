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بالصور.. لجنة من حي الخليفة لتسليم ملعب «درب الحصر» للشباب والرياضة
05
يناير
2017
07:44 AM
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أكد المهندس حسام رأفت، رئيس حي السيدة زينب - القائم بأعمال رئيس حي الخليفة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام حي الخليفة وعضوية مدير الإشغالات ومدير الساحات ومدير الشئون القانونية، وذلك لافتتاح ملعب |درب الحصر|، وتسليمه إلى مديرية الشباب والرياضة
وأضاف رئيس حي السيدة زينب، في تصريحات خاصة، أن هناك مبادرة بالخليفة |الأثر لنا|، تهدف إلى رفع القمامة وتحسين مستوى الحياة بالحي، من خلال تحويل الخرابات إلى أماكن مفتوحة خضراء وملاعب، يستفيد منها أهالي الخليفة، موضحا أنه تم إزالة غرفة مخالفة من الطوب الأحمر داخل ساحة انتظار السيارات بالكردي.وأشار إلى أنه تم وضع صناديق قمامة بشارع الكردي؛ لمنع تراكمات القمامة، موضحا أنه جار العمل في ميدان السيدة عائشة تمهيدا لتطويره.
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