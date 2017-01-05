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السيسي يفتتح اليوم ميناء سفاجا البحري بتكلفة ٥١٠ ملايين جنيه
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، عددًا من المشروعات الكبرى ومنها افتتاح أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بميناء سفاجا البحري بتكلفة ٥١٠ ملايين جنيه، و٤ طرق رئيسية بتكلفة ٢ مليار و٨٨٥ مليون جنيه، وهي «سوهاج - قنا»، و«قنا - سفاجا» المدرجان بالمشروع القومي للطرق والكباري و«الشيخ فضل- المنيا»، و«الشيخ فضل- رأس غارب»، بجانب محور كوبري طلخا، الذي يخدم حركة النقل التبادلي بين محافظات شرق ووسط الدلتا، ويشمل خمسة كباري وميناء بتكلفة 460 مليونًا
وبلغت أعمال تطوير ميناء سفاجا 510 ملايين جنيه، وزادت مساحة الميناء بعد التطوير بنسبة 185%، ووصلت إلى 825 ألف متر، وشملت إنشاء محطة ركاب بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب سنويا، ومساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بزيادة قدرها 156% عن مرحلة قبل التطوير، وتتكون من صالة سفر بمساحة 2200 متر مربع وطاقة استيعابية 1000 راكب يوميًا وصالة وصول بمساحة 2400 متر مربع وطاقة استيعابية 1200 راكب في اليوم.وتضم محطة الركاب الجديدة مباني إدارية للأجهزة الشرطية والجمارك ومباني خدمية للركاب من كافيتريات ومركز تجاري ودورات مياه وبنوك ومبنى للحماية المدنية وساحات أمامية وخلفية وبوابة دخول وخروج رئيسية، مشيرة إلى أن الميناء يخدم محافظات الصعيد ويربطها من خلال شبكة الطرق الجديدة التي تم إنشاؤها.كما اشتملت أعمال التطوير على إنشاء ساحة لسيارات «التربتك» على مساحة 16.5 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 30 ألف سيارة في السنة ومزودة بساحات انتظار للسفر والوصول منفصلة، كما أنه تم إنشاء كوبري للمسافرين بطول نحو 500 متر طولي للربط بين محطة الركاب الجديدة ورصيف الميناء مغطى ومجهز بالسيور المتحركة والسلالم الكهربائية وسلالم الطوارئ ومكيف تماما، وإنشاء ساحات تخزينية للبضائع.وتم تزويد الميناء بمحطة للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية 4 ميجاوات في الساعة، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحلية لمياه البحر 500 متر مكعب في يوم لإمداد الميناء باحتياجاته.كما تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من محافظة البحر الأحمر لصالح تطوير الميناء لتصبح مساحة الميناء بعد التطوير 825 ألف متر مربع بزيادة قدرها 185%.ومن المتوقع زيادة طاقة تداول الشاحنات لتصل إلى 40 ألف شاحنة سنويا بزيادة قدرها 385%، وزيادة الطاقة الإجمالية لتداول البضائع بالميناء لتصل إلى 8.5 ملايين طن سنويا، بزيادة قدرها 190%، وزيادة مساحة الميناء إلى 825 ألف متر مربع.كما تم الانتهاء من دراسة طرح إنشاء محطة متعددة الأغراض «حاويات - بضائع عامة» بالميناء بنظام الاستثمار، بتكلفة نحو 250 مليون دولار.ويعد ميناء سفاجا أحد أهم موانئ مصر نظرًا لخصائصه الطبيعية المتميزة وقربه من مركز التنمية الجديد بصعيد مصر وسهولة اتصاله بحريًا بميناء ضبا وجدة بالمملكة العربية السعودية.وقامت الدولة بإنفاق أكثر من 4 مليارات جنيه لربطه بالمدن الرئيسية بالصعيد ضمن مشروعات تطوير إقليم صعيد مصر، ويقع الميناء على مسافة 200 - 300 كم من محافظات الصعيد.كما يفتتح الرئيس من داخل ميناء سفاجا عبر الفيديو كونفرانس ميناء أرقين البرى بين مصر والسودان، معلنًا بدء تشغيله فعليًا لتشجيع حركة التجارة بين البلدين، وذلك بعد أن تم التشغيل التجريبى له منذ أسابيع.
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