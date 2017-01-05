قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الإخوان تسعى من خلال تدشين |يناير يجمعنا| قبل ذكرى يناير محاولة للتغطية على فشل الكيانات السياسية بالخارج التي شكلتها في وقت سابق، ومحاولة توصيل رسالة للقواعد بأن القيادات الموجودة في الخارج تقوم بدورها في التحالف مع شخصيات سياسية جديدة

وأضاف أن اختيار الإخوان هذا المسمى هو محاولة من الجماعة لاستمالة بعض الحركات الثورية التي كانت ترفض في وقت سابق الانضمام للجماعة، لكنها تسعى حاليا لاختيار أسماء معينة تستطيع من خلالها استقطاب شخصيات ليبرالية، وتصدير بعض الشخصيات في تلك الكيانات أمثال أيمن نور ووائل قنديل وغيرهم.وأوضح أن الإخوان دشنت هذا الكيان لجمع أكبر عدد من حلفائها في الخارج خلف هذا الكيان، خاصة بعد الاجتماع الذي جمع بين قيادات بارزة بالتنظيم، بقيادات الجماعة الإسلامية في إسطنبول.