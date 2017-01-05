في ضوء ذلك تقدم |فيتو| لقرائها شرحا موجزا عن كيفية استخدام الوقود في الطائرات ومقاييس استخدامه في حالات الطوارئ:ومن هذا المنطلق أشارت الدراسات إلى أن أماكن تزويد الطائرة بالوقود تتركز في الأجنحة والذيل، بالإضافة إلى وجود خزانات تتسع لأطنان عديدة من الوقود على حسب نوع الطائرة ومداها. وفي هذا الإطار نوضح كمية الوقود المستخدمة لطائرة إيرباص ٣٣٠ كمثال بما أنها طائرة ذات انتشار واسع، في رحلة مدتها ٧ ساعات.في البداية أوضح خبراء الطيران أن كمية الوقود يتم احتسابها بناء على: وقود الرحلة، وقود للحالات غير المتوقعة، وقود تغيير الوجهة، وقود الاحتياطي النهائي، وقود تحريك الطائرة على الأرض، وقود إضافي، الوقود الكلي قبل بدء الرحلة.وقود الرحلة:- هو الوقود الذي سيتم حرقه منذ لحظة الإقلاع وحتى لحظة الهبوط، وتحرق طائرة ٣٣٠، وقودا بمعدل بين ٦ إلى ٧ أطنان في الساعة، أي إن الرحلة ٧ ساعات تساوي ٤٩ طنا.وقود الحالات غير المتوقعة:- يحدث أحيانا تأخير للرحلة بسبب الازدحام، أو في حالة طلب برج المراقبة الطيران إسراع أو إبطاء من المخطط له؛ حيث حرق الوقود يختلف بما يعادل ٥٪ من وقود الرحلة.وقود تغيير الوجهة: - يتم أحيانا إغلاق المطار في الوجهة لأسباب عدة أو أن حالة الطقس تسوء، ولا يتمكن الطيارون للوصول للوجهة النهائية، يتم أخذ وقود تحويل الوجهة لهذه الحالات، وتعتمد الكمية على بُعد الوجهة البديلة، إذا كانت تبعد نصف ساعة، إذا سوف تكون ٤ أطنان تقريبا.وقود الاحتياطي النهائي:- هذا الوقود غير مسموح باستخدامه إلا في حالة الطوارئ، إذا اعتقد الطيارون أنهم سوف يهبطون بأقل من هذه الكمية، يجب إعلان حالة الطوارئ والهبوط بدون أي تأخير، بما يعادل نحو ٢.٥ طن.وقود تحريك الطائرة على الأرض:- حيث تحتاج الطائرة نحو ٦٠٠ إلى ٧٠٠ كيلوجرام لمدة ٢٠ دقيقة كحد أقصى من البوابة إلى المدرج للإقلاع.وقود إضافي، حسب تقدير الطيار، إذا ظن أنه سيحتاج لوقود إضافي لأي سبب.ومن خلال ذلك الشرح السابق، يتضح أن رحلة طائرة إيرباص لمدة ٧ ساعات تستهلك ٥٨.٧ طن تقريبا.