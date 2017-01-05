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بالصور.. الهيئة العربية للتصنيع تكرم العمالة الفنية في برنامج التأهيل
05
يناير
2017
05:44 AM
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كرم الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عددا من المتدربين ببرنامج تدريب العمالة الفنية الذي نظمته الهيئة العربية للتصنيع للعام الثاني على التوالي لمدة شهرين، وذلك في الفترة من 30 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 2016
وحرص |سيف الدين|، على إجراء حوار مع عدد من المُتدربين لمعرفة مُلاحظتهم على البرنامج التدريبي ومدى تحقيق الاستفادة المرجوة منه.وقال رئيس الهيئة، إن البرنامج يهدف إلى تقليل الفجوة بين مُخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل وإعداد عمالة فنية ماهرة ومُؤهلة تتناسب مع مُتطلبات سوق العمل والتركيز على مفاهيم الجودة لإكساب العمالة المصرية الأفضلية والمكانة المُتميزة في سوق العمل العربي.
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