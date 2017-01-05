كرم الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عددا من المتدربين ببرنامج تدريب العمالة الفنية الذي نظمته الهيئة العربية للتصنيع للعام الثاني على­ التوالي لمدة شهرين، و­ذلك في الفترة من 30 أ­كتوبر حتى 22 ديسمبر 2­016