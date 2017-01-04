القاهرة - مصراوي: ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم، من كنيسة مارجرجس بمنطقة أبو النجا، في مدينة طنطا، خلال زيارته الرعوية للإيبارشية التى بدأت اليوم وتستمر حتى غداً

وحملت عظة البابا عنوان: |خمس مبادئ للحياة|، وهي: |معرفة الله، واختبار قوة حياة الصلاة، وملأ الحياة بالفرح، وحياة الأمانة، وصنع السلام وزرع الحب|، معتبرًا أن تلك المبادئ يمكن لأي إنسان أن يجعلها دستوره في العام الجديد.

وأشار إلى أن سبب ضعف ووجع العالم اليوم هو نقص الصلاة وضعفها، معتبراً أن الإنسان مسئول عن الخليقة بعدما سلمها الله له، لافتاً إلى أن العالم اليوم بدأ البشر يتعاملون مع الآلة أكثر من احتكاك الإنسان بالإنسان، وبدأ يفقد روح الفرح وبدأت تظهر عليه معالم الكآبة والحزن، لافتاً إلى أن الإنسان الذي يستطيع أن يصنع السلام هو الناجح، محذرًا من الانقسام والتحزب لأنها أكبر خطية تغضب الله.

يذكر أن البابا افتتح قبل اللقاء عظته الأسبوعية وهى الأخيرة قبل عيد الميلاد المجيد، المطرانية الإلكترونية بطنطا وهى أول مطرانية تعمل بالنظام الإلكتروني على مستوى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وأشاد البابا بالمطرانية وبمجهود الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، في إعدادها.

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