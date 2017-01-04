القاهرة - مصراوي:أعلن مجلس كنائس مصر عن زيارة وفد من قيادات المجلس، مصابي تفجير الكنيسة البطرسية الإرهابي، بمجمع مستشفيات الجلاء العسكري، لتقديم التهنئة للمصابين بعيد الميلاد المجيد، الذي ستحتفل به الكنائس الشرقية، السبت المقبل

وضم وفد المجلس، بحسب البيان الصادر عنه، مساء اليوم، كل من: |المطران فيليب نجم المدبر البطريركي للكلدان الكاثوليك، والقس موسى عطية كاهن كنيسة مارجرجس والأنبا إبرام بمصر الجديدة، وجرجس صالح أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط السابق، والقس رضا عدلي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة|.

يذكر أنه توفيت مساء اليوم الحالة 28 من مصابي البطرسية بعد رحلة علاج استمرت لمدة 24 يومًا.

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