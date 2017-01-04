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وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لتسوية الأزمات والقضايا الإقليمية
القاهرة - (أ ش أ): أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تواصل جهودها لتسوية الصراعات والأوضاع الإقليمية في المنطقة بدول سوريا وليبيا والعراق واليمن، والقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع عدد من ممثلي الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية المعتمدين في مصر، بمقر وزارة الخارجية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء شمل مراسلي عدد كبير من الصحف ووكالات الأنباء من بينها (نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز، بي بي سي، رويترز، وكالة أسوشيتدبرس، وكالة الأنباء الألمانية، وكالة الأنباء الفرنسية، وكالة الأنباء الأسبانية، وكالة روسيا سيجدونيا الروسية، وكالة شينخوا الصينية، جريدتيّ أساهي ويوميرو اليابانيتين، إذاعة ان بي آر الأمريكية، بالإضافة إلي قناة سكاي نيوز عربية، صحيفة الشرق الأوسط، وقناة العربية).
وقال المتحدث باسم الخارجية إن وزير الخارجية قدم شرحا مستفيضا حول مستجدات الأوضاع في مصر، لا سيما فيما يتعلق بالحرب علي الإرهاب، والدور المهم الذي تقوم به مصر في مكافحة الفكر المتطرف عبر المنابر الدينية المتنورة المتمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء.
وأضاف أن اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية علي التواصل الدائم مع الدوائر الإعلامية الدولية المؤثرة في اتجاهات الرأي العام العالمي، بهدف شرح حقيقة الأوضاع في مصر من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، بما يسهم في تصحيح الصورة المغلوطة التي يتم الترويج لها أحيانا في بعض وسائل الإعلام الدولية.
وأوضح أبوزيد أن وزير الخارجية حرص على الإجابة عن جميع أسئلة المراسلين بشأن موقف مصر تجاه الازمات والأوضاع الإقليمية المختلفة، وأدار حوارا مفتوحا مع المراسلين الأجانب تطرق لمختلف تلك الموضوعات، فضلا عن موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
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