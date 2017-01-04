القاهرة - مصراوي:أعلنت الكنيسة الإنجيلية، في بيان لها مساء اليوم، عن استقبال القس الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ظهر غداً الخميس، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمقر الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد الذي ستحتفل به الكنيسة ظهر الجمعة المقبل بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة