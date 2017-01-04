اخبار مصر
-
رياضة
- إبراهيم صلاح عن اختيارات كوبر: لديه قواما أساسيا له الأولوية
- مدرب فرنسي يوجه رسالة لجمهور الزمالك
- مؤمن سليمان: أتمنى استغلال تجربة الزمالك مع سموحة
- مرتضى منصور: البدري أفضل من كل أجانب الأهلي
- كريم نيدفيد: أمم أفريقيا بوابتي للاحتراف الأوروبي
- محمد حلمي: خالد جلال وافق على الانضمام للجهاز الفني
- سيف زاهر: عصام عبد الفتاح يقترب من رئاسة لجنة الحكام
- نبيل محمود: أنا تحت أمر الزمالك في أي وقت
- الأهلي يلتقي الجزيرة في نهائي كأس اتحاد كرة اليد.. غدا
- منتخب السلة يفوز على السعودية في البطولة العربية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
غدا.. رئيس البرلمان يزور الكنيسة الإنجيلية
04
يناير
2017
21:13 PM
بواسطة
القاهرة - مصراوي:أعلنت الكنيسة الإنجيلية، في بيان لها مساء اليوم، عن استقبال القس الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ظهر غداً الخميس، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمقر الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد الذي ستحتفل به الكنيسة ظهر الجمعة المقبل بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع