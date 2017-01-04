كتب - أحمد علي:قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة انتهت من إحلال وتجديد ٥٧٩ مسجد العام الماضي 2016، وذلك من موازنة الوزارة

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية، بشأن زيارتها لمسجد السيدة زينب بالقاهرة، أن الوزارة تسعى بكل طاقتها للانتهاء من إحلال وتجديد كافة المساجد، لافتا إلى أن هناك ١٢٨٥ مسجد تسعى الوزارة للانتهاء منها.

وأوضح أنه يسعى لبذل المزيد من الجهد والتعاون مع البرلمان، مضيفًا |تعاقدنا مع شركة نظافة بقيمة مائة ألف جنيه، كما تم إعداد مكتبة كبيرة، وكذلك إعداد منظومة إطفاء كاملة للمسجد|.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة