التعاون بين الحكومة والجمعيات الأهلية

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان |السيسي: الدولة تثق في الجمعيات الأهلية وتدعمها للتغلب علي التحديات|، ذكرت صحيفة |الأخبار| أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه إلى تشكيل مجموعات عمل تضم الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية، لوضع توصيات حول سبل تعزيز التعاون القائم بين الحكومة والجمعيات الأهلية في القطاعات المختلفة، وطرح صيغ جديدة للتعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة، علي أن يتم عرض تلك التوصيات على الرئيس خلال ثلاثة أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس أمس مع ممثلي كبرى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في عدد من المجالات، وشارك في اللقاء وزراء التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التربية والتعليم.

ونقلت |الأخبار| عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن |الرئيس السيسي أكد حرص الدولة على تيسير عمل الجمعيات الأهلية ودعمها، للتغلب على التحديات التي تعوق عملها، مؤكدا على ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع، وتمثل آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية|.

وأضاف السفير علاء يوسف أن وزيرة التضامن الاجتماعي استهلت اللقاء بالإشارة إلى ما تتمتع به مصر من تاريخ طويل في العمل الأهلي، لافتةً إلى وجود نحو 48 ألف جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعكس انفتاح الدولة على عمل الجمعيات الأهلية وترحيبها به بالنظر إلى المردود الإيجابي الذي تحققه تلك الجمعيات على مختلف الجوانب التنموية.

وأشادت الوزيرة بالدور المحوري الذي تقوم به الجمعيات الأهلية خلال السنوات الماضية في مجال التنمية المجتمعية، مؤكدةً حرص الوزارة على التواصل المستمر والتعاون معها.

كما تطرقت إلى ما تقوم به الجمعيات الأهلية من مبادرات عديدة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها مصر، موضحة أن إجمالي مصروفات أكبر خمسين جمعية وصل خلال العام الماضي إلى ما يزيد على 9 مليارات جنيه في قطاعات الصحة، والتعليم والتشغيل والتدريب، والمساعدات المالية والعينية والإسكان.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الوزراء تطرقوا خلال اللقاء إلى المجالات والقطاعات التي يُمكن أن تشهد تعزيزاً للتعاون القائم بين وزاراتهم والجمعيات الأهلية بشأنها، مشيرين في هذا السياق إلى المميزات التي تدعم دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية، ومؤكدين حرص الدولة على التعاون معها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها من أجل التوصل لحلول للتحديات التنموية التي تواجهها مصر.

الرئيس يلتقي وزير الإسكان

وعن لقاء الرئيس أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ذكرت صحيفة |الأخبار| أن الرئيس أكد أهمية الارتقاء بمستوى الأبنية التعليمية على مستوي الجمهورية من الناحية الإنشائية وتطوير المرافق الخاصة بها.

ووجه الرئيس السيسي بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة في محافظات الصعيد، على أن يتم انتهاء التنفيذ بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن وزير الإسكان عرض جهود التوسع في إنشاء مدارس النيل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بزيادة أعداد هذه في ضوء ما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة، حيث أشار الوزير إلى الانتهاء من إعداد دراسة تتضمن نموذج الإدارة والتشغيل المقترح لهذه المدارس، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة وفقاً لأفضل المعايير.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير التعليم، ووحدة شهادة مدارس النيل، ليحدد اختصاصات ومهام كل جهة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير عرض كذلك خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شبكات الطرق والمحاور المرورية بمدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، والتي تشمل إنشاء مداخل ومخارج جديدة من خلال أنفاق وكباري تعمل على تخفيف الكثافات المرورية، فضلاً عن تحقيق الربط مع المناطق المحيطة بالمدينتين، وقد وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي لتطور العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أنه قد تم الانتهاء من التصميمات المبدئية لحي السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 1500 فدان، كما أنه يجرى تنفيذ المرافق والبنية التحتية للمرحلة الأولى التي تشمل الحي الحكومي، بما في ذلك شبكات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات.

كما عرض الوزير تطورات الأعمال الجارية في المدن الجديدة مثل العلمين وشرق بورسعيد، مشيراً إلى تقدم أعمال تنفيذ البنية التحتية وتوصيل المرافق والإسكان.

اجتماع قادة وضباط الجيش

وعن لقاء القائد العام للقوات المسلحة أمس مع عدد من القادة والضباط عبر الفيديو كونفرانس، ذكرت صحيفة |الأخبار| أن الفريق أول صدقي صبحي أكد أن القوات المسلحة ستظل الداعم والحارس الأمين للدولة في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والمساهمة في تلبية مطالب وطموحات المواطنين نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

ونقلت الصحيفة عن صبحي قوله إن العزيمة الواعية والإرادة الصلبة للشعب المصري لتخطي التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة، تعكس القوة الحقيقية لمصر وقدرتها على مواجهة قوى الإرهاب والتطرف، والانطلاق بخطى ثابتة نحو المستقبل، موجها التحية والتقدير باسم رجال القوات المسلحة إلى الشعب المصري بكافة طوائفه وفئاته.

وأشار إلى أن مصر تشهد تحولات ضخمة على صعيد التنمية الشاملة في كافة مناحي الحياة، والتي تتم وفقا لخطط مدروسة تحقق طفرات تنموية متلاحقة في كافة القطاعات، مؤكداً امتلاك الإرادة القوية لاقتحام الملفات الشائكة والمشكلات الملحة التي تواجه المجتمع وإيجاد الحلول المناسبة لها، مقدماً التحية لأبطال ومقاتلي القوات المسلحة الذين يعملون بكل الأمانة والشرف لدعم جهود الدولة وتحقيق إنجازات ملموسة لتوفير الحياه الكريمة للمواطنين، بجانب مهمتهم الأساسية في التدريب والاستعداد القتالي وما ينفذ من مهام عمليات على كافة الاتجاهات.

البابا تواضروس يشيد بترميم الكنائس

وفي حواره مع صحيفة |الأهرام|، أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الدولة أوفت بوعودها وتم ترميم الكنائس التى أضيرت، كما أوفى الرئيس عبدالفتاح السيسى بوعده وتم ترميم الكنيسة البطرسية فى أيام معدودة، وأنه أدى الصلاة فيها مع أسر الشهداء فى أول أيام العام الجديد.

وقال البابا إن تفاصيل حادث الكنيسة البطرسية محزنة وبعيدة عن الطبيعة المصرية الهادئة المسالمة،كما وجه كلمات قليلة إلى الشاب الذى فجر نفسه ولمن وراءه: «ربنا يسامحكم».

وشدد البابا تواضروس على أهمية تلاحم المصريين قائلا: «غير مقبول بأية صورة وبأى وجه ومن أى شخص، المساس بعلاقتنا الوطنية داخل الوطن»، معربا عن تفاؤله الواثق بمستقبل مصر.

وأشار البابا إلى أن قانون ازدراء الأديان يحتاج إلى مراجعة، وأن إلغاء خانة الديانة فى جامعة القاهرة هو خطوة جيدة من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز.

1.6 مليون حالة تعد على الأراضي منذ 2011

وتحت عنوان |الزارعة: 6ر1 مليون حالة تعد على 72 ألف فدان|.. ذكرت صحيفة |الأهرام| أن وزارة الزراعة أعلنت أن إجمالي التعديات على الأراضي الزارعية بلغ مليونا و628 ألف حالة على مساحة 72 ألفا و85 فدانا و5 قراريط منذ ثورة 25 يناير.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات بالوزارة تأكيده أن محاولات مواجهة التعديات مستمرة وإحالة جميع المخالفات إلى النيابة، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة من الوزير عصام فايد بالتصدى بحسم وحزم للمتعدين وأيضا محاسبة المقصرين من الوزارة فى أداء دورهم بهذا الملف وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى زيادة المساحة الزراعية.

وأوضح التقرير، الصادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي، الذي يتضمن إجمالي حجم التعديات خلال السنوات الست الماضية حتى 25 ديسمبر الماضي أنه تم إزالة 27% من إجمالى التعديات .. مشيرا إلى أن معدلات الإزالة وصلت إلى 64% العام الماضى مقابل 56% عام 2015.

ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة |الأهرام| أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أعلنت عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في العام المالي 2015/ 2016 بنسبة 2ر7% حيث بلغت 84ر6 مليار دولار مقارنة ب 38ر6 مليار دولار خلال العام المالي السابق مما يؤكد ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.

وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار عقدت 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى الآن وتم النظر خلالها في إجمالي 428 حالة منازعة منها 210 منازعات فقط من أول أبريل 2016 حتى الآن بقيمة بلغت 9ر13 مليار جنيه.

وعن الوضع فى الأراضي السورية، ذكرت صحيفة |الأهرام| أن القوات السورية حققت تقدما ميدانيا فى منطقة وادى بردى الاستراتيجي، خزان المياه الرئيسى لدمشق، وهو ما اعتبرته الفصائل المعارضة تصعيدا وانتهاكا للهدنة الهشة السارية منذ أربعة أيام، وردت عليه بتجميد المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة فى الآستانة عاصمة كازاخستان.

إنشاء نقابة الإعلاميين

وتحت عنوان |الرئيس يصدر قانون إنشاء نقابة الإعلاميين|، ذكرت صحيفة |الجمهورية| أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القانون 93 لسنة 2016 الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين بعد إقراره من مجلس النواب.

وأوضحت الصحيفة أن القانون ينص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلامياً من ذوى الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون.

كما ينص القانون على أن تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامياً ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بصورة مؤقتة على أن يعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

إضراب نقابة الصيادلة

وتحت عنوان |نقابة الصيادلة: إضراب 15 يناير الجزئي.. أسبوعان فقط| ذكرت صحيفة |الجمهورية| أن نقابة الصيادلة أعلنت أمس أن قرار الجمعية العمومية الطارئة الخاص بالغلق الجزئي للصيدليات بدءا من 15 يناير الجاري ولمدة أسبوعين من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يهدف إلى توفير الدواء للمرضى واعتراضا على سياسة تسعيرة الأدوية العشوائية غير المدروسة.

وأوضحت النقابة أن قرار زيادة الأسعار لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة بسبب تدخل الشركات في قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية ومتوقعا أن تختار أصناف أدوية محددة هي الأكثر مبيعا لديها بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطن.

وأضافت أن شركات الأدوية والمخازن امتنعت عن توزيع الأدوية على الصيدليات انتظارا للزيادة المقرر لها شهر فبراير المقبل لذا قبل موعد تطبيق القرار ستصبح الصيدليات خاوية من الأدوية وستقوم النقابة في هذا الصدد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد احتكار شركات الأدوية، وشددت على رفضها لقرار تحريك أسعار الأدوية دون تضمنه إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتي تهدد صحة المرضي بسبب إعادة تدويرها بمصانع بير السلم.

زيادة أسعار الوقود

وفي متابعتها للشأن المحلي ذكرت صحيفة |الجمهورية| أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نفى ما نشرته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار الوقود وتحديد الكميات المستهلكة، مع بدء تطبيق واستخدام الكارت الذكي.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكدت أن تلك الأنباء |غير دقيقة| ولا توجد زيادة في أسعار الوقود أو تحديد للكميات المستخدمة مع بدء التشغيل التدريجي للمرحلة الثانية لمنظومة الكارت الذكي.

ونفى مركز المعلومات ما انتشر علي العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة والحيوية ضمن الزيادات المقررة في الفترة المقبلة.

وأوضح، في تقرير توضيح الحقائق الصادر أمس، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي أكدت أن أدوية الأمراض المزمنة والحيوية مستبعدة من الزيادة المقرر تطبيقها على الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة، حسب التقرير، إلى أنها ستعلن عن زيادة أسعار الأدوية للمواطنين بعد تقديم قوائم الأدوية واختيار الأدوية المرشحة للزيادة وأنها ستصدر شهادة تسعير، موضحة أن قرار الزيادة سيطبق على الأدوية التي سيشملها هذا القرار والتي سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير الجديد بحيث يتم تحديدها عن طريق قوائم معينة بالتسعير الجديدة، محذرة من تخزين الأدوية القديمة.

كما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفع رسوم الزواج بداية من يناير الجاري بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروس، مشيراً إلى أن الخبر عار تماماً من الصحة.

وأوضح، في بيان أمس، أنه قام بالتواصل مع المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، نفي صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكد أنه ليست هناك أية زيادة برسوم الزواج، مشيراً إلى أن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة