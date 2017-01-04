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بالصور.. منتخب اليد يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى فرنسا
04
يناير
2017
07:43 AM
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وصلت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، استعدادا للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس ثم التوجه إلى الدنمارك لخوض بعض المباريات الودية قبل المونديال ثم العودة مرة أخرى، إلى باريس للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، يناير الجاري بفرنسا
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بقيادة مروان رجب، المدير الفني، عن قائمة اللاعبين، وضمت كلا من |كريم هنداوي وهادي رفعت ويحيى الدرع وكريم أيمن وأحمد خيري وعبد الرحمن علي ومحمد بسيوني وإسلام حسن وأحمد الأحمر وأبو الفتوح محمد وممدوح طه ويحيى خالد وإبراهيم المصري ومحمد إبراهيم ومحمد سند ومحمد ممدوح هاشم|.يذكر أن المنتخب سوف يبدأ أولى مباريات البطولة 13 يناير الجاري، مع المنتخب القطري، في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا.
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