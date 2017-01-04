وصلت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، استعدادا للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس ثم التوجه إلى الدنمارك لخوض بعض المباريات الودية قبل المونديال ثم العودة مرة أخرى، إلى باريس للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، يناير الجاري بفرنسا