أكد مصدر مسئول بالبترول والثروة المعدنية، أنه من المتوقع زيادة قيمة دعم المواد البترولية في موازنة العام الحالي إلى 60 مليار جنيه في ظل ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمية ووصول سعر البرميل إلى 56 دولارا

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لمواصلة دعم الوقود، مشيرا إلى أنه على الرغم من تحريك أسعار المحروقات في نوفمبر الماضي إلا إن الوضع يبقى كما هو عليه، فما زالت الوزارة تواجه تحديات كبيرة.