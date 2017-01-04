قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، |إن زيارة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من النواب برفقة وزير الآثار، إلى المتحف المصري، مساء أمس الثلاثاء، تهدف إلى تنشيط ودعم السياحة المصرية، وذلك من خلال إرسال رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان رغم ما تواجهه من إرهاب|