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أسامة هيكل: زيارة رئيس البرلمان للمتحف المصري لتنشيط السياحة
04
يناير
2017
05:45 AM
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قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، |إن زيارة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من النواب برفقة وزير الآثار، إلى المتحف المصري، مساء أمس الثلاثاء، تهدف إلى تنشيط ودعم السياحة المصرية، وذلك من خلال إرسال رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان رغم ما تواجهه من إرهاب|
وأضاف لـ|فيتو|، أن الزيارة تم الإعداد لها، كمبادرة من البرلمان؛ لتنشيط السياحة والترويج لها، بالتزامن مع بدء فتح المتحف لفترة مسائية لاستقبال الزائرين ليلا. وأوضح رئيس لجنة الثقافة، أن زيارة رئيس البرلمان والنواب، تعطي انطباعا عن توافر الأمن بميدان التحرير وداخل المتحف ليس نهارا فقط بل ليلا أيضا.
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