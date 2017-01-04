أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الكارت الذكي للبنزين سيمكّن الحكومة من تحديد حجم استهلاك المواد البترولية بدقة لكافة الفئات بدءا من محدودي الاستهلاك وحتى الأكثر استهلاكا

وتابع: «بعدها سيتم عمل قاعدة بيانات بهذه الفئات لفلترة الدعم، والذي سيتم توجيهه للأقل استهلاكا ومحدودي الدخل فقط، بهدف رفعه نهائيا عن الفئات الغنية والأكثر استهلاكا».وأضاف المصدر في تصريحات لـ«فيتو»، أن السبب في عزم الحكومة على رفع الدعم عن الطبقات الغنية وتوجيهه لمحدودي الدخل يرجع إلى سعيها نحو تحريك أسعار الوقود والمتوقع زيادتها في يوليو المقبل.يشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا بتفعيل كارت البنزين الذكي تحت بند التشغيل التجريبي لحين تعميمه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.