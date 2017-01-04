دمياط - محمد عبده:أجرى اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زيارة إلى مدينة دمياط، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، استقبله خلالها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم في مكتبه بالديوان العام، قبل التوجه إلى مدينة الأثاث العالمي المقامة بمنطقة شطا

وتفقد الوزير رفقة عدد من القيادات العسكرية على رأسهم اللواء أركان حرب إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال، إنشاءات المدينة وتعرف على حجم العمل بها واستمع إلى شرح مبسط عنها، كما بحث مع المحافظ استعدادات تدشينها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أقيمت المدينة على مساحة 331 فدانًا، وتضم المئات من الورش الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب منشآت الصناعات المكملة، ومنطقة مخصصة لمشروعات البنية الأساسية وأخرى لإنشاء مراكز للتدريب ومناطق تسويقية كبرى تضم واحداً من أكبر المعارض التسويقية للأثاث على الإطلاق.

وجرى تأسيس شركة رأس مالها المعلن تبلغ قيمته 5 مليارات جنيه، ورأس المال المدفوع وصل إلى 521 مليون جنيه، ونصيب المحافظة يبلغ 40% من الأسهم بقيمة الأرض، إلى جانب 40% لبنك |الاستثمار القومي| و15 % لشركة |أيادي| إحدى الشركات المنبثقة عن وزارة التخطيط و5% لجهاز مشروعات الصناعات، وتم التعاقد مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي كلفت بإنشاء المدينة.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة