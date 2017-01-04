-
رياضة
- جيرو يمنح أرسنال نقطة بعد عودة مذهلة أمام بورنموث
- ستوك يتقدم نحو منتصف ترتيب دوري انجلترا بالفوز على واتفورد
- المدرب كليمنت يبدأ مشواره مع سوانزي بالفوز
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا
- مرتضى منصور يعلن استمرار إسماعيل يوسف في منصبه
- مرتضى منصور يستعرض أسماء الجهاز المعاون لمحمد حلمي
- مرتضى منصور يعلن استمرار محمد حلمي مديرا فنيا للزمالك
- هال سيتي يقيل مدربه مايك فيلان
- مؤمن زكريا: لم أندم للعب للزمالك.. ومتعب وعاشور الأكثر إخلاصا للأهلي
- طلبه: لست منشغلا بالأربعة المستبعدين.. وغموض حول النادي الجديد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«إي فاينانس»: إصدار 147 ألف كارت بنزين ذكي لـ«توك توك»
أكد مسئول بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية |إي فاينانس|، أنه تم إصدار 147 ألف كارت للبنزين الذكي لـ|توك توك|، وذلك بعد تقنين أوضاعهم بالتعاون مع الوحدات المحلية والمرور منذ العام الماضي وحتى العام الجاري
وأضاف المسئول في تصريحات لـ|فيتو|، أنه بمجرد الانتهاء من تقنين أوضاع |التوك توك| في إصدار التراخيص لها في إدارات المرور، سيتم استخراج الكارت الذكي للبنزين مباشرة دون تعطل.وتابع: |صعوبة حصر التوك توك في مصر حاليا؛ لأنها غير مرخصة وليس مربوطة بقاعدة بيانات، كما على وزارة الزراعة أيضا سرعة تقنين أوضاع الماكينات الزراعية للإسراع في تعميم المنظومة بشكل رسمي|.كانت الحكومة أصدرت قرارا بتعميم منظومة كارت البنزين الذكي تحت بند التشغيل التجريبي لحين إنهاء إجراءات تقنين أوضاع التوك توك والماكينات الزراعية والمعدات الثقيلة غير المرخصة. وتهدف المنظومة إلى ضبط منظومة تداول المنتجات البترولية من المستودعات إلى المحطات ومعرفة حجم الاستهلاك اليومي من الوقود بالمحطات لكافة فئات المستهلكين تمهيدا لتوجيه الدعم لمستحقيه.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)