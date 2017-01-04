أكد مسئول بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية |إي فاينانس|، أنه تم إصدار 147 ألف كارت للبنزين الذكي لـ|توك توك|، وذلك بعد تقنين أوضاعهم بالتعاون مع الوحدات المحلية والمرور منذ العام الماضي وحتى العام الجاري

وأضاف المسئول في تصريحات لـ|فيتو|، أنه بمجرد الانتهاء من تقنين أوضاع |التوك توك| في إصدار التراخيص لها في إدارات المرور، سيتم استخراج الكارت الذكي للبنزين مباشرة دون تعطل.وتابع: |صعوبة حصر التوك توك في مصر حاليا؛ لأنها غير مرخصة وليس مربوطة بقاعدة بيانات، كما على وزارة الزراعة أيضا سرعة تقنين أوضاع الماكينات الزراعية للإسراع في تعميم المنظومة بشكل رسمي|.كانت الحكومة أصدرت قرارا بتعميم منظومة كارت البنزين الذكي تحت بند التشغيل التجريبي لحين إنهاء إجراءات تقنين أوضاع التوك توك والماكينات الزراعية والمعدات الثقيلة غير المرخصة. وتهدف المنظومة إلى ضبط منظومة تداول المنتجات البترولية من المستودعات إلى المحطات ومعرفة حجم الاستهلاك اليومي من الوقود بالمحطات لكافة فئات المستهلكين تمهيدا لتوجيه الدعم لمستحقيه.