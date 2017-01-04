اجتمع المهندس سمير السمان، الدكتور بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والمرشح على مقعد النقيب العام بانتخابات النقابة العامة للمهن الزراعية، بمقر النقابة العامة، مع عدد من المرشحين وهم: |المهندس أحمد حسن، الدكتور بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتورة إحسان حسين، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة الزراعة، والمهندس تيمور بكري، مدير إدارة محطات البساتين بمركز البحوث الزراعية|

ودار الاجتماع حول العمل على توحيد الصفوف من أجل المهندس الزراعي، ونقابة أفضل للزراعيين في ظل وجود وجوه جديدة مرشحة للانتخابات.وقال |السمان|: |إن برنامجه الانتخابي يحمل خبرة سنوات طويلة في المجال الزراعي|، مشيرًا إلى أنه في حال الفوز بمقعد النقيب من عدمه سيتم العمل على خدمة المهندس الزراعي، معللًا ذلك بأن خدمة المهندس الزراعي لا يحتاج إلى مناصب.وأضاف أنه ترشح للقضاء على الوجوه القديمة التي عانى منها كل المهندسين الزراعيين على مدى السنوات السابقة.