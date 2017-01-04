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نائب رئيس جامعة القاهرة: 9 طلاب فقط يؤدون الامتحانات داخل السجن
كتب- محمد قاسم: قال الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الطلاب والتعليم، إن عدد الطلاب المحبوسين في سجن طره الذين يؤدون الامتحانات 9 حالات فقط، بعد الخطابات المرسلة من وزارة الداخلية إلى الجامعة حيث تقوم عليها بجنة خاصة من الجامعة
مؤكدا أن الامتحانات تسير بشكل منتظم وحالة من الهدوء تسود الكليات.
واضاف الخشن في تصريح لمصراوي، أن حالات الغش بامتحانات الدور الأول قليلة للغاية بسبب تطبيق سياسات الجامعة في الامتحانات الموضوعية، وكذلك تغليظ عقوبات الغش وانتظام أعضاء هيئة التدريس والمراقبين في التواجد باللجان، وتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بمحاولات الغش.
وانطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة، في 25 ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن أنهت الجامعات كافة الترتيبات الخاصة بالامتحانات من إعلان جداول الامتحانات وأماكنها وتوقيتاتها، وتجهيز قاعات الامتحانات وأعمال الكنترول.
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