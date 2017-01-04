الشرقية - فاطمة الديب:أمر المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، المستشار الدكتور ياسر هندي، اليوم الأربعاء، بحبس 11 موظفًا في مديرية الشؤون الصحية، بينهم مدير شؤون العاملين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التزوير والتربح والاستيلاء على المال العام، والتعدي على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

كانت تحقيقات نيابة قسم ثان الزقازيق كشفت عن وجود فساد بمديرية الشؤون الصحية تبين من فحص قرارات التعيين الصادرة من المحافظة لـ 668 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لنسبة الـ 5%.

وتبين من الفحص، إضافة أسماء 20 شخصًا آخرين بالمخالفة لإجراءات المسابقة، حيث قام الموظفين |حسام.م.ع| مدير شؤون العاملين بمديرية الشؤون الصحية، محبوس على ذمة 3 قضايا تزوير آخرهم القضية رقم 105 ثان الزقازيق لسنة 2015، و|سامية.أ.إ.و|، و|علوية.أ|، و|أبوزيد.م|، و|محمد.ب.الـ| بإضافة أسماء 20 شخصًا من غير ذوي الاحتياجات الخاصة لكشوف المسابقة.

وحرر المتهمون قرارات داخلية خاصة باستبدال أسمائهم بأسماء من لهم الحق في التعيين، فيما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، صحة الواقعة، حيث تبين أن من تم تعينهم بالمخالفة لإجراءات المسابقة كانوا على علم بما تم من تزوير.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الخمسة بالإضافة إلى 6 آخرين من المُعينين بالمخالفة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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