يناقش الرواية الدكتور محمد الشحات والدكتور يسري عبد الله، ويدير الندوة الكاتب سيد محمود.

|قطط العام الفائت| عمل يمزج بين الواقع والأساطير عن ثورة قامت في بلد آخر يوم قيام الثورة المصرية في يناير 2011 وتثير أسئلة فنية كثيرة عن هذا الشكل الجديد الذي يطرحه الكاتب وكيف لا يختلف الواقع عن الأسطورة أمام القارئ وكيف استطاع الكاتب أن يجعل القارئ يتقبل الأسطورة باعتبارها حقيقة والعكس.

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