



وأضاف زمزم عبر حسابه الشخصي على الموقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك|، أن |الرجوع عن الخطأ فضيلة. تبين أن يوم 8 يناير ليس اجازة رسمية، وعليه سيتم اجراء الامتحان في موعده|.



كان زمزم، أعلن أمس تأجيل الامتحان في المادة إلى يوم الخميس ٢٦ يناير الجاري في الأماكن المخصصة وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

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