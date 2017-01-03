حث اتحاد شباب ماسبيرو، عموم الشعب بضرورة تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المعرضة لاستهداف قوى التطرف والإرهاب، وفى المنازل وأماكن العمل ودور العبادة، وأماكن التجمعات الشعبية وما يحيط بها من شوارع

وقال الاتحاد في بيان له، إن الظروف الأمنية الحالية تدعو للحيطة والحذر وتتطلب مساعدة رجال الأمن في أعمالهم لتحقيق الاستقرار الكامل في بداية عام جديد.ووجه الاتحاد التهنئة للمصريين بالعام الجديد معربًا عن تمنيه بالسلام والرخاء للبلاد.