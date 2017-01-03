وأضاف الشريف، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه طِبقًا للدستور فمجلس النواب هو الجهة المنوط بها نظر الاتفاقيات الدولية دون غيره، مشيرًا إلى أن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد إقرارها من البرلمان هي المحكمة الدستورية العليا.وأكد وكيل مجلس النواب، أن الاتفاقية سيتم إحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة، ثم كتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة خلال مناقشة البرلمان للاتفاقية.وشدد أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر وسيدقق في جميع المستندات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دون استعجال، مشيرًا إلى عدم وجود وقت زمني محدد للانتهاء من المناقشات.وأكد الشريف أن مجلس النواب سوف يُطلع الرأي العام على جميع المناقشات من منطلق الشفافية والعلانية التي يتبناها المجلس منذ انعقاده.