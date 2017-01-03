أكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يدعم المطالب التي تنادي بإعفاء أهالي سيناء من الضرائب العقارية ومصاريف الدراسة نظرًا للمعاناة التي عاناها الأهالي في ظل الحرب على الإرهاب

وأضاف |فؤاد| في بيانا صدر اليوم الثلاثاء، أن مصر تنظر بفخر إلى مساعي قواتها المسلحة الباسلة وشرطتها الساهرة لدحر الإرهاب، وأن شعب مصر وحكومتها عليهم أن يقفوا إلى جانب أهلهم في سيناء الذين عانوا كثيرا في العامين الماضيين في مناطق الحظر.وتابع: |إن حزب الوفد يساند هذه المطالب التي تقدم بها بعض نواب شمال سيناء بإعفاء أبناء المناطق الواقعة تحت الحظر الأمني من مصاريف المدارس وأيضًا بإعفائهم من الضرائب العقارية|.