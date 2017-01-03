وتشمل هذه الطلبات والأسئلة عدة ملفات منها المنظومة المزمع اتباعها في عملية توريد المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والأرز والذرة، وتدهور بعض المحاصيل الزراعية وخاصة القطن، ونقص المعروض من البذور والتقاوى لبعض المحاصيل الزراعية، فضلًا عن عدم صلاحية البعض منها.كما تشمل نقص المعروض من الأعلاف، فضلًا عن زيادة أسعارها وأثر ذلك فى الثروة الحيوانية، وعدم تثبيت بعض العاملين بمشروع التشجير وجمعيات الإصلاح الزراعى، والأوبئة التي أصابت بعض المحاصيل الزراعية وخاصة المانجو نتيجة لنقص المبيدات أو عدم مطابقة بعضها للمواصفات القياسية. وتناقش الطلبات والأسئلة قرار رئيس الوزراء بشأن تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية بدلًا من الحجر الزراعى، وموقف الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، وأسباب عدم نقل تبعيتها إلى وزارة الزراعة، حيث إنها كانت من أكبر شركات إنتاج الدواجن والأعلاف، وعدم توافر الأسمدة الزراعية وارتفاع أسعارها، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى.كما تناقش المشكلات التي تواجه أصحاب المزارع السمكية وأثر ذلك فى الثروة السمكية، وعدم تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضى المملوكة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أو الذين أقاموا منازل عليها في بعض المحافظات، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وما أصاب الشباب نتيجة توقف الأعمال في بعض المحافظات أو الشروط التي لا تتفق مع إمكانياتهم.