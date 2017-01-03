قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن من أعلنوا استقالتهم من الحزب بأمانات كفر الشيخ ليسوا موجودين بالحزب أساسًا ولا يملكون كارنيه العضوية

وأضاف أن ما ذكره اللواء أمين راضى في استقالته من الحزب يحترم وله كل التقدير، لافتا إلى أنه لا يوجد تنصيب للأمين العام بالحزب حاليًا ولا يوجد مرتبات بالحزب لذلك فالحزب راسخ.وكان حزب المؤتمر تلقى مجموعة من الاستقالات خلال الأيام الماضية كان أبرزها استقالة الأمين العام للحزب السابق ونائب رئيس الحزب اللواء أمين راضي.