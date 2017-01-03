تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلا منذ قليل، من المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بعمان في الأردن، بوصول جثمان المصري المتوفى مختنقًا بغاز مدفأة، على طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 740 في السادسة صباح اليوم الثلاثاء

وأشار المستشار العمالي بالأردن أشرف الحريري، إلى أن العامل المصري المتوفى يدعى أدهم عزام عبد الجليل عبد الله، 39 عامًا، وحاصل على دبلوم زراعة، وهو من البارودية القبلية بمحافظة الفيوم، وتوفي عقب اختناقه بغازات منبعثة من مدفأة حطب داخل غرفة كان يسكنها في بلدة القصر شمالي محافظة الكرك، وظهر من تشريح جثة المتوفى أن أسباب الوفاة انسداد الشريان التاجي الرأسي النازل.وكان وزير القوى العاملة أصدر في وقت سابق تعليمات عاجلة للمستشار العمالي بالأردن، بالتعاون مع القنصلية في تيسير إجراءات نقل جثمان المواطن المصري.ويتابع المستشاران العمالي والقانوني بالسفارة المصرية بالأردن حاليًا مستحقات المتوفى بعد استيفاء المستندات المطلوبة.