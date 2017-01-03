يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شتوي مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وعلى غرب البحر الأبيض المتوسط؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 08 16الإسكندرية 07 16مطروح 08 15بورسعيد 08 16دمياط 08 17بلطيم 08 17الإسماعيلية 03 16السويس 04 17العريش 04 17نخل 02 14طابا 03 15الطور 09 19مرسي علم 12 20الغردقة 11 19شرم الشيخ 12 20رفح 03 16كاترين صفر 12سيوة 03 14المنيا 03 16الفيوم 05 17رأس سدر 08 17أبوسمبل 08 21وسط الدلتا 08 15أسيوط 03 16سوهاج 04 17الأقصر 08 19أسوان 08 20شلاتين 14 22حلايب 16 21الوادى الجديد 07 17قنا 07 18نويبع 12 18السلوم 05 14