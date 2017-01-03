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بالصور.. تواضروس يستقبل وزير الدفاع للتهنئة بعيد الميلاد
03
يناير
2017
02:45 AM
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استقبل البابا تواضروس، مساء أمس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفدا من قيادات القوات المسلحة برئاسة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ للتهئنة بعيد الميلاد المجيد
رافق الفريق أول صبحي وفد تكون من: الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وهم الفريق يونس المصري واللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن واللواء أركان حرب أيمن عامر، واللواء أركان حرب محمد مصري، واللواء أركان حرب علي فهمي محمد، واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر واللواء محسن عبد النبي.
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