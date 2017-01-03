استقبل البابا تواضروس، مساء أمس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفدا من قيادات القوات المسلحة برئاسة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ للتهئنة بعيد الميلاد المجيد