وأضاف |عطا| في تصريح لـ «فيتو»، أن عددا من الشواهد تؤكد تلك الفرضية وفقًا للعلاقة غير المعلنة بين إسطنبول وأبو بكر البغدادي زعيم التنظيم، منها دور تركيا الخفي في تسويق البترول لحساب التنظيم مقابل السلاح، وتدريب عناصره القادمة من أوروبا في معسكرات خاصة على الحدود السورية التركية بهدف دعم التنظيم في مواجهة النظام السوري. وتابع |عطا|، هناك تزاوج سري ما بين داعش وإسطنبول قد أعلن انفصاله بعد تبني داعش هذه العملية وهي لا تقل من حيث الآثار عن استهداف مطار كمال أتاتورك في العام الماضي، وهذا يؤكد بأن هناك أطرافا دولية لا ترغب في استمرار رجب طيب أردوغان وأن دوره انتهى وآن الأوان لرحيله ضمن خطة تقسيم مرحلية قد تطال دولا مختلفة بسيناريوهات مرحلية خلال عام٢٠١٧.وأكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن داعش ينفذ ما يعرف بالحرب بالوكالة ضد تركيا، وهو نفس الدور الذي لعبه ضد سوريا والعراق باحترافية ومنهجية على فترات متباعدة.