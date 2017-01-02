-
رياضة
- هوكس يجتاز سبيرز بعد وقت إضافي في دوري السلة الأمريكي
- استقبال حافل لاوسكار من قبل جماهير شنغهاي سيبج مع وصوله للصين
- إنتر ويوفنتوس يتصارعان على نجم سان جيرمان
- اليوم- انضمام 3 محترفين لصفوف المنتخب واكتمال القائمة الثلاثاء
- المصري يتواصل مع السفارة بنيجيريا للحصول على شرائط «أفياني»
- مصطفى فتحي يتوسط لتورينو الإيطالي لتخفيض مطالب الزمالك المالية
- «عبد الحفيظ» يستغل تواجده بالسعودية للتفاوض مع أحمد حمودي
- المدرب العام للمنتخب عن رحيل «كوبر» عقب كأس الأمم: «غير منطقي»
- بتروجت يتمسك بـ700 ألف دولار للموافقة على انتقال «بيكيلي» للأهلي
- يوفنتوس يرفض عرضا من برشلونة لـ«باولو ديبالا»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تشريعية النواب تناقش أسباب تأخر إعلان نتائج مسابقات وزارة العدل
كتب - أحمد علي:قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن تأخر الإعلان من قبل وزارة العدل عن نتائج المسابقات الخاصة بالتعينات للمواطنين |تهريج|، خاصة في وجود مسابقات تم الإعلان عنها من عام 2014 حتى الآن، دون الكشف عن نتائجها حتى تاريخه بالرغم من صرف أموال كثيرة عليها من قبل المواطنين
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من قبل النائب هيثم الحريري، بسبب تأخر وزارة العدل في الإعلان عن نتائج مسابقات الوزارة التي تم الإعلان عنها فى 2014 وتم عمل إجراء الاختبارات فى شهر نوفمبر من 2015 وإلى الآن لم يتم الإعلان عن الناجحين بالرغم من تصريحات مستمرة من قبل المسؤلين بأنه سيتم الإعلام عتها فى إبريل 2016 الماضى وإلى الآن لم يتم ذلك.
من جانبه قال ممثل الحكومة فى الاجتماع، إن الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية فى الإعلان عن هذه المسابقة، وأن تأخر الإعلان جاء بسبب تلقي شكاوى من مواطنين تفيد بتزوير أوراق بعض المتقدمين، من ثم تم التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة هذه الشكاوى، وأيضا الجهات الأمنية بشأن أي قضايا جنائية متعلقة بالمتقدمين.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)