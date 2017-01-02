كتب - أحمد علي:قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن تأخر الإعلان من قبل وزارة العدل عن نتائج المسابقات الخاصة بالتعينات للمواطنين |تهريج|، خاصة في وجود مسابقات تم الإعلان عنها من عام 2014 حتى الآن، دون الكشف عن نتائجها حتى تاريخه بالرغم من صرف أموال كثيرة عليها من قبل المواطنين

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من قبل النائب هيثم الحريري، بسبب تأخر وزارة العدل في الإعلان عن نتائج مسابقات الوزارة التي تم الإعلان عنها فى 2014 وتم عمل إجراء الاختبارات فى شهر نوفمبر من 2015 وإلى الآن لم يتم الإعلان عن الناجحين بالرغم من تصريحات مستمرة من قبل المسؤلين بأنه سيتم الإعلام عتها فى إبريل 2016 الماضى وإلى الآن لم يتم ذلك.

من جانبه قال ممثل الحكومة فى الاجتماع، إن الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية فى الإعلان عن هذه المسابقة، وأن تأخر الإعلان جاء بسبب تلقي شكاوى من مواطنين تفيد بتزوير أوراق بعض المتقدمين، من ثم تم التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة هذه الشكاوى، وأيضا الجهات الأمنية بشأن أي قضايا جنائية متعلقة بالمتقدمين.

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