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إفريقية النواب: وزير الخارجية استبعد تمويل السعودية وقطر لسد النهضة
كتب - أحمد علي: بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب مصطفى الجندي، لمناقشة مخاطر سد النهضة على المصالح المصرية وكذلك مناقشة نتائج زيارة الرئيس لأوغندا
وقال الجندي خلال الاجتماع أن لقاء النواب بوزير الخارجية ركز على أن مصر دولة غير تابعة وقراراها من ذاتها.
وفيما يخص سد النهضة أكد الجندي أن مصر اتخذت كافة الجهود للحفاظ على حقوق مصر من المياه، وأكدنا للجانب الإثيوبي أننا حريصين على مصالحهم وحقوقهم فى توليد الكهرباء وغيرها من المشروعات الزراعية، و|لكننا أكدنا على أن حصتنا من المياه الحالية لا تكفي|، مشيرًا إلى أن مصر لديها استثمارات فى اثيوبيا تبلغ نحو مليار و٢٠٠ مليون جنيه بحسب قوله.
وأضاف الجندي، |وزير الخارجية أكد للنواب أنه لايوجد تمويل مباشر من قبل قطر أو السعودية لسد النهضة الإثيوبي|، وتابع |ولكن ذهابهم إلى هناك يمثل تهديد للأمن المائي المصري|.
وأوضح أن وزير الخارجية أكد أنه فيما يخص العلاقات المصرية الإفريقية فإن الحكومة متجهة بقوة تجاه الجنوب، لافتًا إلى أن مصر أمامها فرصة كبيرة أن تكون زعيمة إفريقيا.
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