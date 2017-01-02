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«المحافظين»: إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان يشوبها الغموض
أصدر حزب «المحافظين» بيانًا بشأن إحالة الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان أكد خلاله أنه في ضوء المواقف القانونية التي يشوبها الغموض، وفي ظل عدم توافر معلومات رسمية تمكن من تبني موقف نهائي، فإن الحزب كلف مكاتبه المتخصصة قانونيًا وبحثيًا بدراسة الاتفاقية من كل الجوانب
وتابع البيان الصادر عن الحزب، أنه تمت دعوة الهيئة العليا والبرلمانية للحزب لعقد اجتماع عاجل لبيان الرؤية وتحديد موقف الحزب وفق دراسات قانونية علمية منطقية لا تقبل المزايدة، مشددًا على أن الهيئة البرلمانية لن تعبر عن قرار الحزب النهائي في الاتفاقية إلا بعد الاطمئنان إلى نتائج الدراسات ليكون قرارها بمثابة أمانة وطنية سنحاسب عليها. كان مجلس الوزراء أحال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
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