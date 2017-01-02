وقالت مصادر ملاحية، إن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها 101 المتجهة إلى الطائف، و183 المتجهة إلى الجوف، و١٠٣ و١١٣ المتجهتين إلى ينبع.وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتيها 106 و112 المتجهتين إلى ينبع، و486 المتجهة إلى القصيم، كما ألغت إير كايرو رحلتها 441 المتجهة إلى ينبع.وأشارات المصادر إلى أنه تم التنسيق مع مكاتب الطيران لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.