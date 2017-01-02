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نشطاء يدعون لوقفة أمام «الصحفيين» اليوم ضد اتفاقية تيران وصنافير
دعا عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» إلى وقفة احتجاجية عصر اليوم الإثنين، أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وإرسالها إلى البرلمان دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن الاتفاقية، وحكم القضاء الإداري بوقف تنفيذها
وأكد الداعون للوقفة على أنهم سينظرون في التوجه بمسيرتهم السلمية إلى مجلس النواب لتأكيد رفضهم للاتفاقية. وكانت الحكومة وقعت في أبريل الماضي اتفاقية تعيين الحدود مع نظيرتها السعودية، على أن تتنازل الأولى بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر الأمر، ونظموا تظاهرة حاشدة في 15 أبريل عرفت بجمعة الأرض، واستكملوها في 25 من الشهر ذاته، وتم احتجاز عدد كبير من المشاركين فيها آنذاك.
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