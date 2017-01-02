. تيعود إلى الخلف وكأنه يدحر عامًا بكل ما فيه من أفراح وأحزان، ويقبل إلى الأمام وكأنه يزف إلينا في بداية العام الجديد أجمل أمنيات وأسعد أحلام.. ما أجمل أن تصغي آذانُنا إلى الغصن المتراقص وهو يخبرنا أن كل عام يطل علينا يحمل معه الخير بشرط أن نتشبث بالسير في طريق النجاح.حديقة المنيل، محط أنظار العشرات من الشباب والشيوخ والفتيات والنساء وحتى الأطفال.. جميعهم اعتادوا مع بزوغ شمس كل عام جديد الذهاب إليها وكتابة أمنياتهم فوق ورقة وتعليقها على أغصان الأشجار؛ تيمنًا منهم بحسن الطالع، ورجاء أن يمن الله عليهم بعام مليء بالخير والسلام.«فيتو» رصدت أمنيات المصريين المعلقة على غصن شجرة، خلال التقرير التالي:أمنيات الصغار«يارب.. أكون لاعب كرة مشهور»، «يارب.. أشتري التابليت وأنجح»؛ «يارب.. الأهلي يكسب كل البطولات».. كانت هذه أبرز الأمنيات التي خطتها أصابع الأطفال وعلقتها أيديهم بأغصان أشجار حديقة المنيل في أول أيام العام الجديدـ والمتأمل في الكلمات المدونة بالأوراق المتدلية من أغصان الشجر يلمس مدى بساطة هذه الأحلام التي تعكس براءة الصغار.أحلام الشيوخمن الأطفال إلى الشيوخ.. سنوات بعيدة بين العمرين، وكذلك فارق شاسع بين اختصار الأمنيات والأحلام في «شراء تابليت» وبين غرق الأمنيات في بحار الظروف الصعبة ومعاناة التحصل على لقمة العيش وتوفير متطلبات الحياة، وهكذا هو الحلم والأمنية يظلان يكبران كلما تقدم عمر الواحد منا فيتحولان من مجرد رغبة في فوز فريق كرة قدم أو شراء هاتف محمول، إلى: «يارب.. ارفع الغلاء والبلاء»، «يارب.. اطلع عُمرة»؛ «يارب.. الأمان والسلام لمصر».أوراق الشبابما بين الأطفال والشيوخ يقف الشباب حائرًا فيما سيكتبه؛ فمعاناته ربما لو أتيح له تدوينها لن تكفيه أوراق العالم كله، ولكنهم اكتفوا بكتابة جمل من نوعية: «يا رب.. الأسعار تنزل عشان أقدر أتجوز الإنسانة اللي اختارها قلبي»، «يارب.. أخلص الجامعة وألاقي شغل يحقق لي ذاتي»، «يارب.. أهاجر عشان أعمل فلوس وأرجع أحقق اللي نفسي فيه».خواطر الفتياتالفتيات أمنياتهن المدونة فوق الأوراق المتدلية من أغصان أشجار حديقة المنيل، ليست من شباب ببعيد، باستثناء أن فكرة الهجرة لا تراود خواطرهن، وما دون ذلك قرأناه داعين الله أن يحققه لهن: «يا رب.. الأسعار تنزل عشان الإنسان اللي اختاره قلبي يقدر يتقدملي ونتجوز بقا»؛ «يارب.. أخلص الجامعة وألاقي شغل يحقق لي ذاتي».دعاء الأمهاتأما الأمهات فكل أمنياتهن ودعواتهن موجهة للأبناء.. فلذات الأكباد وبسمة القلوب.. فوق الأوراق كتبن: «يارب.. أكرم ولادي بكل خير»، «يارب.. خليني أشوفهم أحسن الناس»؛ «يا رب.. اكرم ابني ببنت الحلال»، «يارب.. اكرم بنتي بابن الحلال».يرحل عام ويأتي آخر.. تتحقق أمنيات وتنزوي أخرى ولا يبقى منها غير ذكرى.. تتجدد - حزينة كانت أو سعيدة - مع حلول كل عام جديد؛ فالحلم والأمنيات لا حدود لهما حتى وإن لفظهما الواقع بعيدًا.. فما دام في العمر بقية ستنفض أمنيات المصريين المعلقة في غصن شجرة بحديقة المنيل عنها تراب اليأس لتصبح حقيقة تبهج قلوب أصحابها.. وستأتي أجيال جديدة تعلق آمالها على «غصن شجرة».