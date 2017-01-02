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القاسمي: أخطاء أردوغان يدفع ثمنها الشعب التركي
02
يناير
2017
05:45 AM
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قال الشيخ صبرة القاسمي، القيادي المنشق عن جماعة الجهاد ومؤسس الجبهة الوسطية، أن الهجوم المسلح الذي طال تركيا، كان أمرًا متوقعًا خاصة وإن إدارة أردوغان كانت تدعم وتحمي عناصر الإرهاب بأراضيها وكان متوقعًا أن ينقلب عليها
وأكد القاسمي في تصريح لـ«فيتو»، أن الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير بدليل وقوع 4 عمليات إرهابية في تركيا خلال أسابيع قليلة، والتي كان آخرها اغتيال السفير الروسي حتى هذا الهجوم، كما أن أخطاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدفع ثمنها شعبه.وكان حاكم إسطنبول أعلن فجر أمس الأحد، عن سقوط 39 قتيلًا بينهم أجانب وإصابة 69 آخرين بجروح في هجوم مسلح على ملهى ليلي، أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديد.
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